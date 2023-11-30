الاتحاد وزد بالدوري.. تعادل بدون أهداف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الأول بين فريق الاتحاد السكندري وضيفه زد إف سي بدون أهداف، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد في الدوري

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب.

خط الوسط: عمر الوحش، مورو ساليفو، ناصر ناصر.

خط الهجوم: بنجامين بواتنج، رجب عمران، جوب مابولولو.

تشكيل زد أمام الاتحاد السكندري في الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال - مصطفى العش.

خط الوسط: بيتر ميتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - ديلسون كاموني.