فيفا.. منتخب السعودية يتقدم مركزًا في تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر2023

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ "فيفا"، عن تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر الحالي 2023، ليتواجد الأخضر السعودي في المركز الـ 56 عالميًا.

وشهد تصنيف "فيفا" الشهر تقدم منتخب السعودية مركزاً خلال شهر نوفمبر الجاري، ليتواجد بالمركز 56 عالمياً والخامس آسيوياً في التصنيف بعدما كان يحتل المركز 57 في شهري أكتوبر ونوفمبر.

ووصل الأخضر إلى هذا المركز بعدما نجح في الفوز على باكستان برباعية نظيفة والأردن بهدفين دون رد، في شهر نوفمبر ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة أفضل 10 مراكز استمرار منتخب الأرجنتين في صدارة الترتيب العالمي متفوقا على فرنسا صاحبة المركز الثاني، بينما تقدمت إنجلترا وبلجيكا مركزا، وهبط منتخب البرازيل مركزين ليصبح خامسا.

أزمة تهديفية للمنتخب السعودي

ويعاني المنتخب السعودي من أزمة في نسبة التهديف منذ تصفيات كأس العالم 2022، والذي جعل نتائج الصقور في هبوط مستمر حتى قبل مواجهة باكستان في تصفيات مونديال أمريكا والمكسيك وكندا، نعرض لكم في التقرير الآتي أبرز أرقام الأخضر في الفترة الأخيرة.

بالنسبة لآخر 8 مباريات لعبها المنتخب السعودي ودية ورسمية، فقد استقبل فيها الخسارة جميعًا على التوالي، ولم يسجل خلالها إلا 7 أهداف، ومن بينها مواجهتين لم يسجل فيها أهداف كانت أمام العراق بكأس الخليج وكوريا الجنوبية الودية.

يعتبر سالم الدوسري هداف المنتخب السعودي برصيد 3 أهداف في المواجهات الثمانية الأخيرة.