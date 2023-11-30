منافسات قوية بالمسابقة الوطنية للأولمبيا الخاص المصري في التنس

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم الخميس المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في التنس علي ملاعب نادي نيو جيزة الرياضي .

حضر فعاليات اليوم الاستاذ الدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي وباسمين لطيف مدير النشاط الرياضي بالنادي ومروة مجدي مدير التسويق بالنادي ومينا عاطف نائب مدير النشاط الرياضي والدكتور لبيب عبد العزيز رئيس لجنة الحكام بالاضافة الي مشاركة اكثرمن ٣٥ لاعب ولاعبة واسرهم والمدربين من الهيئات المسجلة بالاولمبياد الخاص المصري .

خلال كلمته عبر الدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص المصري عن سعادته باستضافة نادي نيو جيزة الرياضي لفعاليات المسابقة الوطنية للتنس ، واشار الي ان النادي سخر كافة الامكانات المتاحة لنجاح المسابقة واستضافة الابطال خلال اليوم .

وعن المسابقة صرح عمرو محي الدين بأن فعاليات اليوم بدأت بالاجتماع الفني مع المديريين الفنيين بالهيئات المشاركة في المسابقة لاطلاعهم علي الخريطة الزمنية الخاصة باليوم والاعداد النهائية والتعليمات الاخيرة الخاصة بالمسابقة ، تلها اقامة حفل افتتاح المسابقة .

واشار الطحاوي. الي أن حفل الافتتاح بدأ بدخول طابور عرض اعلام مصر والاولمبياد الخاص المصري ومؤسسة يونيفاي ايجيبت ونادي نيو جيزة الرياضي المستضيف للمسابقة ولاعبين الهيئات المشاركة ، عقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والاستماع لكلمات ممثلي المسابقة واللاعب ابراهيم اشرف الخولي لاعب الاولمبياد الخاص المصري وكلمة الاولمبياد الخاص المصري وكلمة نادي نيو جيزة الرياضي واهداء وتبادل الدروع التذكارية بين الجهتين ، تلها إلقاء قسم لاعبي الاولمبياد الخاص من اللاعب شهاب الدين عادل خميس عقبها حمل شعلة المسابقة من اللاعبين سيد حمدي وفريدة حسن لتبدء رسميا المسابقة بعملية تقسيم اللاعبين حسب القدرة الرياضية في مجموعات متقاربة المستوي .

عقبها مرحلة مسابقات النهائيات التي شهدت منافسة شديدة بين المشتركين في كافة مستويات المسابقة تلها تتويج اللاعبين المشاركين بالمسابقة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وشارات من المركز الرابع حتي الثامن لتختتم المسابقة .