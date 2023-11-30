شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يهزم دكرنس بثلاثية ويتصدر ترتيب دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وادي دجلة فوزا كبيرا على فريق دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري المحترفين ، بهذه النتيجة رفع فريق وادي دجلة رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز الأول في صدارة ترتيب دوري المحترفين مع بتروجت و غزل المحلة بنفس الرصيد، فيما بقى فريق دكرنس عند النقطة 12 في المركز الثالث عشر في ترتيب جدول دورى المحترفين.

سجل محمود دياسطي الهدف الأول لوادي دجلة في الدقيقة 31، وأضاف محمد عبد العاطي الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 42، وعزز محمد الشبيني تقدم وادي دجلة بالهدف الثالث من رأسية متقنة في الدقيقة 61، وقلص أحمد عيد النتيجة بتسجيل أول أهداف دكرنس من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وشهد الشوط الأول نقل محمد العربي حارس دكرنس إلى المستشفى بعد اصطدم رأسه بالقائم، ليعوضه محمود عبد المنصف في حراسة المرمى.

جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الكافى رجب

الدفاع: عمر عدلى، محمد جابر، شريف ماهر، إسلام كانو

الوسط: محمود دياسطي، كليسون ديلون، يوسف أويا، محمد عبد العاطى، أحمد سيد

الهجوم: وليد عطية

فيما جاء تشكيل دكرنس كالتالى..

حراسة المرمى: محمد العربى فرج

الدفاع: أحمد الشاذلى، أحمد جمال، أحمد الدماطى، زياد ياسر

الوسط: مؤمن سمير، أحمد عصام فرج، أحمد عيد فيصل، كاظم صبرى، محمد رضا

الهجوم: معتز إبراهيم