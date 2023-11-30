شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تعديلات على مباريات الجولة التاسعة من دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة المصرية، تعديلات على مباريات الجولة التاسعة من دوري nile موسم 2023-2024.

وتقرر إنطلاق الجولة يوم الخميس الموافق يوم 14 من شهر ديسمبر المقبل بإقامة أربع مباريات حيث يقام الساعة 4 عصرا مباراتين البنك الأهلي ضد الجونة على ستاد بتروسبورت ومودرن فيوتشر في مواجهة سيراميكا كليوباترا على ستاد السلام.

فيما تقام في السابعة مساءً مباراتين أيضا حيث يواجه بيراميدز نظيره بلدية المحلة على ستاد الدفاع الجوي ويلتقي المصري مع الزمالك على ستاد الجيش ببرج العرب .

وفي يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر يُقام ثلاث مباريات وتبدأ بمواجهة الداخلية وسموحة على ستاد السلام في تمام الرابعة عصراً ، ويقام في السادسة مساءً مواجهتين الأولى طلائع الجيش ضد المقاولون العرب على ستاد جهاز الرياضة العسكري والمباراة الثانية بين فاركو و زد أف سي على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويأتي ختام الجولة يوم السبت 16 ديسمبر حيث تقام مباراة واحدة تجمع إنبي والإسماعيلي على ستاد بتروسبورت في تمام السابعة مساءً