الامارات | مصر.. نقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ممثلا في رئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، مذكرة تفاهم مع وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، لنقل مقر "كاف" في مصر من مدينة السادس من أكتوبر، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، دون الكشف عن الموعد الرسمي لنقل المقر.

من ناحية أخرى، فاز رئيس نادي يانج أفريكانز تولي هيرسي برئاسة رابطة الأندية المحترفة الأفريقية خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بمصر، كما تم اختيار رئيس نادي كايزر شيفز الجنوب أفريقي نائبا للرابطة.

كما تواجد النادي الأهلي في عضوية رابطة الأندية المحترفة بالإضافة إلى ناديي الترجي التونسي والرجاء المغربي، وحضر خالد عبد القادر عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي ممثلا عن القلعة الحمراء في الانتخابات.