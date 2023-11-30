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الامارات | حان وقت طلاق محمد صلاح.. ليفربول يستعد للارتباط بـ"مبابي"

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفكر ليفربول الإنجليزي التضحية بنجمه الأول المصري محمد صلاح بهدف إتمام صفقة تاريخية بضم النجم الفرنسي كيليان مبابي اعتباراً من الموسم المقبل في ظل وجود مؤشرات قوية حول انتقال "الفرعون" إلى الدوري السعودي.

وذكر موقع "تيم توك" بأن ليفربول لا يمانع التخلي عن محمد صلاح الصيف المقبل من أجل ضم مبابي الذي يتحرك النادي جدياً لتحضير عقد للحصول على خدماته وذلك لن يكون ممكنناً إلا إذا تم تحويل راتب صلاح والإضافة عليه لدفع مبلغ يقدر بـ 65 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

يذكر أن ليفربول يفكر بالمستقبل لبناء فريق قادر على المنافسة في المواسم المقبلة لاسيما مع المنافسة المحتدمة مع مانشستر سيتي على لقب أكثر من مرة خلال المواسم الماضية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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