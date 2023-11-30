الامارات | الإعلان عن المرشحين لجائزة "لاعب نوفمبر" في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر التي تضم ستة لاعبين يتقدمهم لاعب مانشستر سيتي جيرمي دوكو الذي يبدع في الفترة الأخيرة بالتشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، وتالياً القائمة الكاملة:

اللاعبون المرشحون

جيرمي دوكو - مانشستر سيتي.

رحيم ستيرلينج - تشيلسي.

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد.

أنتوني جوردون - نيوكاسل.

توماس كامينسكي - لوتون تاون.

ماركوس تافيرنيه - بورنموث.