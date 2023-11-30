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الامارات | الإعلان عن المرشحين لجائزة "لاعب نوفمبر" في الدوري الإنجليزي

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن المرشحين لجائزة "لاعب نوفمبر" في والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر التي تضم ستة لاعبين يتقدمهم لاعب مانشستر سيتي جيرمي دوكو الذي يبدع في الفترة الأخيرة بالتشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، وتالياً القائمة الكاملة:

اللاعبون المرشحون
جيرمي دوكو - مانشستر سيتي.

رحيم ستيرلينج - .

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد.

أنتوني جوردون - نيوكاسل.

توماس كامينسكي - لوتون تاون.

ماركوس تافيرنيه - بورنموث.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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