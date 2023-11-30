اصابات الحكام داخل الملاعب.. ماذا تقول اللوائح في هذه الحالة؟

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد ملاعب كرة القدم، خلال فترات متباعدة حالات نادرة تتمثل فى تعرض حكم المباراة الرئيسي، الى اصابة تستدعى عدم استكماله للقاء.

ونسرد عليكم بعض الحالات التحكيمية التى تستدعى تغيير حكم المباراة الاساسي، وفقا لقانون اللعبة ونص الـ "الفيفا" في مثل هذه الوقائع.

لوائح الاتحاد الدولي

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن الحكم الرابع هو من يتولى إدارة المباراة حال خروج الحكم الأساسي مصابا، أو الحكم المساعد الأول.

الحالات التى يتم فيها استبدال حكم المباراة بعد بدايتها

ومن الحالات النادرة التي تستدعي إعادة المباريات، هو ارتكاب الحكم خطأ يؤدي لعدم اكتمال المباراة مثل أن ينهي اللقاء والدقيقة 75 من دون إدراك منه، أو ينهي لقاء في الأدوار الإقصائية رغم الحاجة للعب وقت إضافي لحسم المتأهل، ومع دخول التكنولوجيا لكرة القدم، فإن ارتكاب تكنولوجيا خط المرمى خطأ فادحاً قد يؤدي لإعادة اللقاء.

حكم المباراة هوصاحب القرار

وتنص قوانين كرة القدم الصادرة عن المجلس الدولي لقوانين كرة القدم IFAB على أن المباراة تشتمل شوطين يدوم كل واحد مهما 45 دقيقة، وعلى أن الحكم هو الميقاتي الوحيد في المباراة.

و يقرر كمية الوقت الإضافي الذي ينبغي منحه للفريقين للتعويض عن ضياع الوقت لأي سبب حصل أثناء الشوط، ولا يمكن لأي جهة أن تقرر له أو عوضا عنه كم هو الوقت الإضافي.

وللغرض فإن الحكم الرئيسي على الميدان يجب أن يعلن عند نهاية كل شوط عن الوقت الذي قرر منحه كوقت إضافي في ذلك الشوط.

ويقوم الحكم الرابع عندئذ برفع لوحة يعلن فيها عن عدد الدقائق التي ستضاف بقرار من الحكم الرئيسي الموجود على الميدان.

مشاهد تحكيمية استدعت استبدال حكم المباراة

وتعد إصابات الرباط الصليبي في أوروبا هى الاصابة الاخطر التى يتعرض لها الكثير داخل المستطيل الأخضر، حيث شهدت مباراة منتخب إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات يورو 2026 سقةط حكم الساحة بابلو جافي، مصابًا بتلك الاصابة اللعينة.

وشهدت مسابقة الدوري الألماني خروج الحكم بريش أثناء مجريات اللعب في مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتغارت، بسبب تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي للركبة في واقعة ظهرت غريبة ونادرة لكنها لم تكن الأولى من نوعها في ملاعب كرة القدم.

وفي واقعة فريدة من نوعها بمباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني موسم 2020، التى شهدت تعرض حكم المباراة خيسوس مانزانو لإصابة مما استدعى تغييره بالحكم الرابع خلال احداث اللقاء.