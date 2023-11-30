الارشيف / اخبار الرياضه

أهلي جدة يُمطر شباك أبها بسداسية في الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح فريق الكرة الأول بنادي أهلى جدة، نظيره أبها، بنتيجة ستة أهداف دون رد، في المواحهة التى جمعت الفريقين على ستاد "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز "، فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشر، من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل سداسية فريق الأهلى السعودي كل من اللاعبين  جابرييل فيجا هدفين، فراس البريكان هدفين وفرانك كيسي، ورياض محرز هدف، فى الدقائق 20، 22، 29، 38 و 45 ، 64  من زمن المباراة.

ويتواجد الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة بينما توقف رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements