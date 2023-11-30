لاعب تنس طاولة الأهلي يتماثل للشفاء من وعكته الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - قال أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي ، أنه على تواصل دائم مع سيد لاشين لاعب فريق الرجال بالأحمر بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في تركيا، وأكد أنه اطمأن على حالته الصحية وأنه بخير.



وأكد أشرف عبد الفتاح أن سيد لاشين تعرض لنزلة برد حادة ألزمته الفراش، إلا أنه بدأ يتماثل للشفاء وأصبح بحالة جيدة، ومن المقرر له أن يعود إلى مصر خلال أيام قليلة.

فريق الكرة بالأهلي ..

على صعيد آخر، حرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على منح لاعبي الفريق جرعة تطعيمات ضد الملاريا، قبل السفر إلى تنزانيا مساء اليوم لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام طبيب الأهلي بمنح اللاعبين جرعة التطعيمات في إطار الإجراءات الوقائية المتعبة، وفي ضوء الاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل.

وخاض الأهلي مرانه الختامي قبل التوجه إلى تنزانيا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة أول أمس في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.