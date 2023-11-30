بعد رفض الاهلي.. تعليق يانج أفريكانز على رئاسة رابطة الأندية الأفريقية

أعرب هيرسي سعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني، عن سعادته بعد فوزه كأول رئيس لرابطة الأندية الأفريقية بعد تدشينها، بعد رفض النادي الاهلي.

ورفض محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، أن يتولى منصب رئاسة رابطة الأندية الأفريقية في دورتها الأولى، مكتفيًا بفوزه بمنصب العضوية.

وفاز النادي الاهلي بمنصب عضوية رابطة الأندية الأفريقية، مع الرجاء البيضاوي المغربي والهلال السوداني، بينما تم تنصيب رئيس يانج أفريكانز كأول رئيس للرابطة.

وقال هيرسي سعيد في تصريحاته على هامش اجتماع كاف اليوم:” شرف لي أن أكون رئيسًا لرابطة الأندية الجديدة، أشكر الجميع على منحي هذه الفرصة “.

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وأضاف:” وفقًا للتصويت سنكون ١٥ عضوًا في مجلس رابطة الأندية لتغطية الـ6 مناطق المختلفة، في القارة ومهمتنا الاهتمام بمصالح الأندية الإفريقية في القارة “.

وتابع هيرسي سعيد:” سنعمل أن تكون الأندية الإفريقية في حال أفضل، بسبب التحديات التي تواجه الجميع في عدم النجاح بجلب الرعاة وسنقوم بمناقشة جميع المشاكل والأزمات التي تواجهنا، أعد الجميع أن أعمل بكل جهد وأن أصل بأصوات الجميع للكاف ولكل المؤسسات الهامة “,