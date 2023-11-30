الزمالك يوضح حقيقة عرض الشباب السعودي لضم زيزو

أوضح أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة ما تردد عن وصول عرض رسمي من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض.

وأكد “سالم” في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية أن ما يتردد في الوقت الحالي بشأن وصول عرض رسمي لنادي الزمالك للحصول على خدمات زيزو غير صحيح نهائيا.

وأضاف: “ارتباط الشباب بضم زيزو شائعات، لا تصل إلى حيز المفاوضات الرسمية لضم اللاعب في يناير القادم”.

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وكان زيزو ارتبط بقوة بالانتقال لنادي الشباب السعودي في الصيف الماضي ولكن لم تتم الصفقة، لتعود التقارير مجددًا لربط اللاعب بالانتقال لـ الليوث في يناير المقبل.

وخاض زيزو هذا الموسم 13 مباراة من أصل 18 للزمالك في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 9 أهداف من بينها 4 من ركلات جزاء كما صنع 3 أهداف.

وينتهي عقد “زيزو” مع الزمالك في يونيو عام 2025.