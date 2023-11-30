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الزمالك يوضح حقيقة عرض الشباب السعودي لضم زيزو

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أحمد سيد زيزو- الزمالك ضد فيوتشر

أحمد سيد زيزو- الزمالك ضد فيوتشر

أوضح أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة ما تردد عن وصول عرض رسمي من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض.

وأكد “سالم” في تصريحات لصحيفة “اليوم” أن ما يتردد في الوقت الحالي بشأن وصول عرض رسمي لنادي الزمالك للحصول على خدمات زيزو غير صحيح نهائيا.

وأضاف: “ارتباط الشباب بضم زيزو شائعات، لا تصل إلى حيز المفاوضات الرسمية لضم اللاعب في يناير القادم”.

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وكان زيزو ارتبط بقوة بالانتقال لنادي الشباب السعودي في الصيف الماضي ولكن لم تتم الصفقة، لتعود التقارير مجددًا لربط اللاعب بالانتقال لـ الليوث في يناير المقبل.

وخاض زيزو هذا الموسم 13 مباراة من أصل 18 للزمالك في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 9 أهداف من بينها 4 من ركلات جزاء كما صنع 3 أهداف.

وينتهي عقد “زيزو” مع الزمالك في يونيو عام 2025.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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