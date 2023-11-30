تقييمات مذهلة للاعبي الاهلي بعد اكتساح أبها في الدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تحقيق فوز ساحق على نظيرة أبها ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وفاز الاهلي على أبها بسداسية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي.

وسجل أهداف الاهلي كلاً من: جابرييل فيجا هدفين، فراس البريكان هدفين و هدف لكل من فرانك كيسي، ورياض محرز، فى الدقائق 20، 22، 29، 38 و 45 و 64 على التوالي.

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وتألق جابري فيجا في مباراة الاهلي أمام أبها حيث سجل الهدفين الأول والخامس، وصنع الهدفين الرابع، والسادس.

وفقاً لشبكة “سوفا سكور” المتخصةة في الإحصائيات حصل فيجا على أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين وفقًا بمعدل 10، ويليه فرانك كيسيه بـ8.8، وفراس البريكان بـ8.5، بينما حصل الجزائري رياض محرز على تقييم 8.3