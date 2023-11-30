جماهير النصر تستعين بـ الزمالك قبل مواجهة الهلال في الديربي

استعان جماهير النصر بـ الزمالك في دربي الرياض أمام غريمة التقليدي الهلال ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال غداً الجمعة في قمة الجولة الخامسة عشر من دوري روشن.

وقرر مجلس الجمهور في نادي النصر الاستعانه بالتراس نادي الزمالك لصنع تيفو الجماهير غداً أمام الهلال في ديربي الرياض.

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وأكد الصحفي السعودي معن القويعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” ان مجلس الجمهور في نادي النصر سيستعين بأنصارة في الزمالك لتزيين مدرجات العالمي غداً خلال مباراتهم أمام الهلال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الملك فهد الدولي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 38 نقطة.