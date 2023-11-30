ليفربول يحسم موقفه النهائي من ضم لاعب منتخب البرازيل

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع أحد لاعبي منتخب البرازيل خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وربطت تقارير صحفية نادي ليفربول بالتعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي أندريه تريندادي، والذي يلعب لصفوف فلومينينسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” الإخبارية بأن نادي ليفربول الإنجليزي قرر التراجع عن التعاقد مع لاعب فلومينينسي ومنتخب البرازيل أندريه بسوق الانتقالات الشتوية.

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وأشارت الشبكة إلى إن نادي ليفربول لا يخطط للتحرك من أجل التعاقد مع الدولي البرازيلي، ويأتي ذلك بسبب تركيز الريدز على تعزيز خط الدفاع في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن نادي فولهام الإنجليزي يقود سباق التوقيع مع أندريه، بعد انسحاب ليفربول من الصفقة.

ومن المتوقع أن يقدم فولهام عرضًا رسميًا للنادي البرازيلي فلومينينسي للتعاقد مع اللاعب في صفقة قد تتجاوز 45 مليون يورو.