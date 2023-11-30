الدوري السعودي.. الأهلي يفوز بسداسية وتعادل الرياض والحزم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انطلقت اليوم الخميس مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، وشهدت الافتتاحية مباراتين، الرياض والحزم، أبها والأهلي.

تعادل الرياض والحزم سلبيا، في أولى مباريات الجولة الخامسة عشر، فيما حقق الأهلي الفوز على أبها، بنتيجة 6-0.

سجل فيجا هدفين للأهلي في الدقيقتين 20 و 45، فيما سجل فراس بريكان هدفين في الدقيقتين 22 و 28، وأحرز فرانك كيسييه هدفا في الدقيقة 38، واختتم رياض محرز التسجيل في الدقيقة 64.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 30 نقطة، فيما يأتي أبها في المركز الخامس عشر، برصيد 13 نقطة.

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