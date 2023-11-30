شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعيد الزاهدى ومنصور قبل موقعة البلدية بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الداخلية جهود الثنائي علي الزاهدي ومحمود منصور بدءا من مباراته القادمة أمام بلدية المحلة غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري "دوري nile" بعد تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الماضية.

واشتكى علي الزاهدي من الإصابة بالتواء في الأنكل وغاب عن الداخلية لفترة قبل أن يتأكد جاهزيته من الناحية الطبية، فيما عانى محمود منصور من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج تأهيلي لفترة قبل أن يكون متاحا تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان.

ويرغب فريق الداخلية في تصحيح مساره خلال مباراته أمام بلدية المحلة والعودة لتحقيق الانتصارات في الظهور الأول تحت قيادة هيثم شعبان والذي تولى المهمة مؤخرا خلفا لميمي عبد الرازق.

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل و4 هزائم.