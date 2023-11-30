شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على المقاولون بهدف أحمد شريف في الشوط الأول بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فاركو الشوط الأول متقدما على المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد شريف في الدقيقة 33 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد برج العرب فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى ( دورى nile). وبدأ المقاولون المباراة بالتشكيل التالى: وبدأ المقاولون المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عامر عامر الدفاع: أحمد علاء - لؤي وائل –- فاروقا نور الدين - أمير عابد الوسط: عبد الرحمن خالد – جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي الهجوم: أحمد فوزي - مامادو نياس – عمار حمدي بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى.. بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى.. حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا خط الدفاع: عبد الله بكري - بابا بكار - جيفرسون إنكادا - ياسين مرعي خط الوسط: كينجسلي سوكاري - محمد فخري - وليد علي - أحمد فؤاد خط الهجوم: سيف تيري - أحمد شريف ويحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 6 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف. أما المقاولون العرب يحتل المركز الثامن عشر والأخير بنقطتين فقط جمعهما من 6 مباريات حيث تعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات ولم يتذوق طعم الانتصار هذا الموسم وسجل المقاولون هذا الموسم، 8 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفاً.

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