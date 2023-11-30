شكرا لقرائتكم خبر عن دورى nile.. الجونة يتقدم على طلائع الجيش بهدف "أرنو" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الجونة على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن المجلاشى أرنو راندريانانتيناينا مهاجم الجونة من تسجل الهدف الأول لفريقه بمرمى طلائع الجيش في الدقيقة 42 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد شعبان.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبو فريق الجونة وأهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف في غياب تام من قبل لاعبو فريق طلائع الجيش.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. أحمد مسعود.

خط الدفاع .. أحمد عبد الرسول ، أحمد حسام ، أليو جاتا ، عبدالله هاشم.

خط الوسط .. محمد الدغيمى ، أيمن سعد " موكا " ، أشرف مجدى.

الهجوم .. أحمد بلحاج ، أرنو راندريانانتيناينا ، جبريل شيكودي.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد شعبان

خط الدفاع .. حسن مجدي ، خالد سطوحي ، محمد فتح الله ، أحمد متعب.

خط الوسط .. فريد شوقي ، علي حمدي ، إسلام محارب.

الهجوم .. يسري وحيد ، جودوين تشيكا ، كريم طارق.