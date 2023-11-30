شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية السعودية تستجيب لاتحاد الطائرة وتحرم مايا ممدوح من اللعب مع الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت اللجنة الأولمبية السعودية لطلب الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر وحرمت لاعبة الزمالك مايا ممدوح من المشاركة مع فريق الهلال السعودى في المباراة النهائية لدورة الالعاب السعودية بالمملكة أمام فريق النصر والتى اقيمت مساء اليوم الخميس.

واصدرت اللجنة الأولمبية السعودية فرمان بحرمان اللاعبة المصرية من المشاركة مع الهلال في الموقعة النهائية استجابة لخطاب اتحاد الكرة الطائرة مؤخراً والذي أعلن فيه مسؤل اتحاد الطائرة المصري رفضهم القاطع لسفر اللاعبة للسعودية دون الحصول على إذن من نادي الزمالك وعدم موافقة اتحاد الطائرة قبل السفر الى السعودية.



كرة طائرة

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للطائرة الشكر للجنة الأولمبية السعودية بعد قرارها التربوى والذي نص على استبعاد مايا ممدوح من المشاركة الليلة مع الهلال السعودي ضد نادي النصر وهو قرار يعكس صحة موقف نادي الزمالك وكذلك تحرك إدارة اتحاد الطائرة بحكمة من أجل الارتقاء بالقيم والمبادئ.

واكد مصدر مسؤل داخل اتحاد الكرة الطائرة أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر يعمل لصالح الجميع وهدفه في المقام الاول خدمة الأندية وتجهيز منتخب قوي ويرفض الخروج عن النص وهناك لائحة يتم تطبيقها على الجميع

ومن المقرر ان تخضع اللاعبة مايا ممدوح للتحقيق عقب عودتها من السعودية وسيتم إصدار العقوبة التى تتناسب مع حجم الخطأ الذى وقعت فيه لاعبة الزمالك والمنتخب الوطنى بعد سفرها للسعودية دون الحصول على موافقة ناديها..

وتتجه النية داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة لتوقيع عقوبة الايقاف ضد اللاعبة لمدة ثلاثة وتغريمها مالياً بعد سفرها للسعودية دون اذن.