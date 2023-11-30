شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، ونشرت صفحة الأهلي على فيس بوك فيديو لوصول بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وسافر فريق الأهلي إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة ويترأس البعثة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة ، واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 22 لاعبا من أجل السفر إلى تنزانيا وخوض مباراة يانج أفريكانز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن.

فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.

وخاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.