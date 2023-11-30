حقيقة انتقال رمضان صبحي للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، إنه لا صحة لما تردد حول رغبة رمضان بالانتقال لصفوف الزمالك، مشيرًا إلي إن اللاعب هدفه الرحيل إلى أوروبا والعودة لخوض تجربة الاحتراف.

أضاف المصدر إنه لا صحة لما تردد حول رغبة نادي بيراميدز في تخفيض قيمة عقد اللاعب مؤكدًا إن هذا الأمر لم يتم التطرق له من الآساس ولم يحدث من قريب أو من بعيد.

تابع المصدر حديثه مؤكدًا إن رمضان يتبقى له موسم ونصف في تعاقده مع بيراميدز والنادي ملتزم بكافة الاتفاقات المادية معه وكل زملائه.