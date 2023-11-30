5 ميداليات حصاد البعثة المصرية فى البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت بعثة منتخب مصر للناشئين والسيدات التى اختتمت فعالياتها فى السعودية 5 ميداليات متنوعة والتى شارك فيها 12 دولة عربية.

وحقق الفراعنة الصغار بقيادة المدير الفنى الجنوب افريقى ريتشارد ماكليمور ومعاونيه عزت ابو القاسم وإبراهيم سمير ذهبيتان فى منافسات مرحلة 13 عاما بالحصول على المركز الاول فردى عبر اللاعب عبد الرحمن الدفراوى والمركز الاول فرق باللاعبين عبد الرحمن الدفراوى وادم ابو شبانة واديب شبانة.

فيما حصل منتخب 15 عاما المكون من محمد ربيع وعلى سلامة وإبراهيم الغطريفى على الميدالية الفضية للفرق.

بينما حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية كل من فريق 18 عاما تيمور ربيع ومحمد ابو العلا ورانى الطويل وفريق 15 عاما ناشئات نور ايهاب وليلى قاسم ونور نافع.

وتعود البعثة المصرية الى القاهرة غدا الجمعة بعد انتهاء مهمتها بنجاح فى البطولة العربية.