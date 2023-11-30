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عبدالرزاق حمدلله يعزز تقدم اتحاد جدة على الخليج بهدف ثالث

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ياسر رشاد - القاهرة - عزز المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدلله تفوق اتحاد جدة على الخليج بهدف ثالث في  المواجهة التى تجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز ، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة  الدوري السعودي "دوري روشن".

جاء هدف اتحاد جدة الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 66 نفذها  عبدالرزاق حمدلله بنجاح، وكان كورنادو كريم بنزيما قد سجلا ثنائية اتحاد جدة في الدقيقة التاسعة وفي الدقيقة 29 وسجل هدف الخليج اللاعب خالد ناري من ركلة جزاء في الدقيقة45.

ويدخل اتحاد جدة المباراة وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يخوض الخليج مباراته امام الاتحاد وهو في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

تشكيل الاتحاد امام الخليج 

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا - هوساوي - فيليبي - الشنقيطي

خط الوسط: كورنادو - فابينيو - الغامدي - العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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