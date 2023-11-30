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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام لاسك لينز في الدوري الأوروبي

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ياسر رشاد - القاهرة - يقود النجم المصري محمد صلاح، تشكيل فريق أمام لاسك لينز النمساوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ويستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ولاسك لينز في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويرتدي محمد صلاح شارة القيادة للريدز أمام لاسك لينز في مباراة الليلة.

تشكيل ليفربول اليوم أمام لاسك لينز

حراسة المرمي: كيليهر.

خط الدفاع: تسيميكاس - كوانساه - جوميز - كوناتي.

خط الوسط: إندو - جرافينبيرخ - إليوت.

خط الهجوم: جاكبو - دياز - صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة في مسابقة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط فيما يأتي فريق لاسك لينز النمساوي بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ويبحث ليفربول عن الفوز أو التعادل في لقاء لاسك لينز، لحسم تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ32 من منافسات الدوري الأوروبي "اليورباليج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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