الدوري السعودي.. الاتحاد يتقدم على الخليج بالهدف الرابع

ياسر رشاد - القاهرة - سجل فريق الاتحاد الهدف الرابع في شباك الخليج، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي "دوري روشن".



احرز الهدف اللاعب زكريا هوساوي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للخليج

سجل اهداف الاتحاد كل من ايجور كورنادو في الدقيقة التاسعة وكريم بنزيما في الدقيقة 29 و عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66 من ركلة حزاء، وزكريا هوساوي في الدقيقة 74، وسجل هدف الخليج اللاعب خالد ناري من ركلة جزاء في الدقيقة45.

ويخوض فريق الاتحاد مباراته امام الخليج وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يخوض الخليج مباراته امام الاتحاد وهو في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.



وبدأ الاتحاد مباراته امام الخليج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا - هوساوي - فيليبي - الشنقيطي

خط الوسط: كورنادو - فابينيو - الغامدي - العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما

بينما بدأ الخليج مباراته امام الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهتش.

الدفاع: ريبوتشو، عمر العودة، الشنقيطي، ليسنادرو لوبيز.

الوسط: جونج، يونج، إيفو رودريجيش، ماتينيز، خالد السميري.

الهجوم: محمد شريف.