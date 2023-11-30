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التعادل يحسم مباراتي الجونة ضد الجيش وفاركو أمام المقاولون في الدوري المصري

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الجونة - طلائع الجيش - الدوري المصري

الجونة - طلائع الجيش -

وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف لمثله.

افتتح التهديف، ارنو راندريانانتيناينا، في الدقيقة 43 لصالح الجونة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الساحلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استطاع محمود فتح الله أن يسجل هدف التعادل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 90+5.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 10 نقاط محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 11 نقطة محتلًا المركز السابع.

وفي الوقت ذاته التقى فريق المقاولون العرب، بنظيره فاركو، لحساب نفس الجولة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف أيضًا.

وسجل هدف المقاولون العرب، عماد ميهوب في الدقيقة 65 من صناعة جوزيف أوشايا، فيما أحرز أحمد شريف هدف فاركو في الدقيقة 33 من صناعة وليد فرج.

ورفع فاركو رصيده إلى 5 نقاط محتلًا المركز الرابع عشر، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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