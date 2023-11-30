ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف بنزيما في مباراة

نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بعد هدف الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة في شباك الخليج، والجزائري رياض محرز نجم الاهلي أمام أبها.

وسجل بنزيما في فوز الاتحاد على نظيره الخليج اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بنتيجة 4-2 لصالح العميد.

كما نجح الجزائري رياض محرز في إحراز هدف، لفريق اهلي جدة في سداسية الراقي اليوم أمام أبها، ضمن منافسات الجولة 15.

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ورفع بنزيما رصيده من الأهداف للهدف رقم 9 في الدوري السعودي، فيما وصل محرز لهدفه السادس.

ويستمر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 15 هدف، بفارق أربع أهداف عن أقرب منافسيه، ميتروفيتش مهاجم الهلال.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1/ كريستيانو رونالدو (النصر): 15 هدفًا.

2/ ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 11 هدفًا.

3/ مالكوم أوليفيرا (الهلال)، جورج نكودو (ضمك)، كريم بنزيما (الاتحاد): 9 أهداف.

4/ فراس البريكان (الأهلي)، أنديرسون تاليسكا (النصر)،، بيرنارد مينساه (الطائي): 8 أهداف.

5/ سالم الدوسري (الهلال)، موسى ديمبيلي (الاتفاق)، مراد باتنا (الفتح): 7 أهداف.

6/ رياض محرز (الاهلي)، ساديو ماني (النصر).