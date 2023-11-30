موعد مباراة الاهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستهل الاهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى، وتغلب عليه بنتيجة 3-0.

فيما خسر يانج أفريكانز مباراته الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة أيضًا.

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ويفقد الاهلي عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة السبت، أبرزهم، أنتوني موديست، وأكرم توفيق، ومحمود متولي، وأحمد عبد القادر، وكريم نيدفيد.

موعد مباراة الاهلي ضد يانج أفريكانز

ستقام مباراة الاهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 1 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات الأفريقي.

ومن المقرر إقامة مباراة الاهلي ويانج أفريكانز في تمام السادسة مساءًا على ملعب الأخير في تنزانيا في ثاني جولات دور المجموعات بالبطولة القارية.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات بطولات أفريقيا في الموسم الحالي.