بمشاركة شريف وبنزيما.. الاتحاد يمطر شباك الخليج برباعية في الدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز أمام نظيره الخليج، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، برباعية مقابل هدف.

افتتح التهديف إيجور كورونادو في الدقيقة 9، لصالح الاتحاد، فيما أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

واستطاع خالد ناري أن يحرز هدف تقليص الفارق لصالح الخليج في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدفين مقابل هدف.

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وفي الشوط الثاني، تمكن عبدالرزاق حمدالله من إحراز هدف الاتحاد الثالث في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء، وسجل زكريا هوساوي الهدف الرابع في الدقيقة 74، من صناعة عبدالرحمن العبود.

ونجح فواز الطريس في إحراز الهدف الثاني لصالح الخليج، في الدقيقة90، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد برباعية مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد شريف بشكل أساسي مع فريق الخليج.