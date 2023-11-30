بيراميدز يهدد مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

صرح الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أن النسخة المقبلة من بطولة دوري السوبر ستشهد مشاركة 24 ناديًا وفقًا للتصنيف.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي في أكتوبر الماضي، والتي شهدت مشاركة 8 أندية فقط، ومثل الاهلي مصر فيها ووصل للدور نصف النهائي.

ووفقًا لتصريحات موتسيبي فإنه من المقرر أن يشارك 24 ناديًا في النسخة التانية، على أن يتم اختيارهم وفقًا للتصنيف القاري، والذي سيتحدد بعد انتهاء الموسم الأفريقي الجاري، وسوف يتم تقسيم الـ 24 ناديًا على مناطق أفريقيا.

وكان من المقرر أن يشارك في البطولة الاهلي والزمالك، ممثلين عن مصر باعتبارهما الأعلى في التصنيف، قبل التصنيف الأفريقي الأخير.

وهدد نادي بيراميدز نظيره الزمالك بشكل صريح، بعدما تقدم عليه في التصنيف الأفريقي الأخير، واحتل المركز السابع قاريًا، بينما تراجع الزمالك للمركز العاشر.

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وحال استمر التصنيف كما هو، سيتأهل بيراميدز مع الاهلي في النسخة المقبلة من دوري السوبر الأفريقي.

وتظل فرصة الزمالك قائمة في المشاركة، بفضل مشاركته في النسخة الجارية من كأس الكونفدرالية، وعلى الجانب الآخر، يظل تهديد بيراميدز قائمًا حيث يشارك في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للوصول إلى أبعد نقطة في كأس الكونفدرالية، وفي السياق ذاته، يغادر بيراميدز مبكرًا من دوري الأبطال.