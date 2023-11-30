للمرة الخامسة.. محمد صلاح يرتدي شارة قيادة ليفربول أمام لاسك في الدوري الأوروبي

ظهر الفرعون المصري محمد صلاح قائدًا لفريقه ليفربول الإنجليزي، في مباراته المقامة حاليًا ضد نظيره لاسك لينز النمساوي في إطار منافسات الدوري الأوروبي.

ويستضيف نادي ليفربول نظيره لاسك لينز حاليًا على ملعبه أنفيلد في إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

واختار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، محمد صلاح ليكون قائدًا للريدز، للمرة الثانية في الموسم الجاري من الدوري الأوروبي.

وارتدى محمد صلاح الشارة لأول مرة في الموسم الجاري خلال مواجهة تولوز الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وتعد تلك هي المباراة الخامسة الرسمية التي يظهر فيها محمد صلاح قائدًا لناديه ليفربول الإنجليزي، بعدما سبق له ارتداء الشارة في 4 مباريات رسمية، وهي..

1- مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي موسم 2021

2- أمام بورنموث في كأس الاتحاد 2023

3- أمام تولوز في الدوري الأوروبي 2023

4- أمام وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي موسم 2022

بالإضافة إلى ظهوره أمام كريستال بالاس في مباراة ودية في الصيف الماضي 2023