بيكيه: "هذا الأمر يعطل ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تحدث نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه عن قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني ومعاناة ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

قال بيكيه خلال منتدى الأعمال والرياضية التابع لـ Expansión وماركا: "تتجه الرياضة نحو مسابقات أقصر وفريدة من نوعها، إذ أنه لا يمكن أن يكون هناك 80 مباراة في العام، يوجد الكثير من المباريات والناس لا يعرفون حتى ما الذي يتم لعبه وهذا ما يؤثر على مستوى المنافسة".

واصل: "يمكن الاتجاه إلى دوري السوبر بصورة مختلفة، لأن النسخة الحالية مغلقة وهذا ما أعارضه، البطولة المكونة من 14 أو 16 أو حتى 30 فريقًا ستقصي العديد من الفرق مثل أستون فيلا وروما ووست هام وريال بيتيس، نعم العظماء سيكون لهم قيمة كبيرة ولكنك ستدمر جزءًا مهمًا من كرة القدم".

أضاف: "الدوري الإسباني يمتلك قواعد صارمة للغاية عكس الدوريات الأخرى التي تعمل بنظام مختلف، عندما تذهب إلى المسابقات الأوروبية سيكون عليك التنافس مع الفرق القادمة من تلك الدوريات، هذا يعطل قدرة ريال مدريد وبرشلونة على المنافسة".

أكمل: "نسير في هذا الطريق الآن، خلال خمس سنوات لن يتمكن ريال مدريد وبرشلونة من المنافسة في أوروبا، لهذا يجب تنظيم الأمر عن طريق النظام الأمريكي، الذي يتم فيه توزيع الأموال بالتساوي ومن ثم بعدها يتم هيكلة الميزانية بالطريقة المناسبة".

يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة تأهلوا إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

الدوري السعودي.. الأهلي يفوز بسداسية وتعادل الرياض والحزم

أبرزهم أكرم توفيق وعبد القادر.. قائمة المستبعدين من مواجهة الأهلي