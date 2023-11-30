طالبوا بمستحقاتهم.. إلغاء مباراة في الدرجة الثانية بسبب انسحاب اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ألغيت مباراة الترسانة وتليفونات بني سويف، التي كان مقرر لها اليوم في الخامسة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني ب.

جاء إلغاء المباراة بسبب مطالبات لاعبي تليفونات بني سويف بإيقاف اللقاء مطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة.

وكان من المفترض أن يدير اللقاء الحكم أحمد جمال، إلا أن لاعبو تليفونات بني سويف طلبوا منه إيقاف المباراة بسبب مستحقاتهم من المستثمر.

وأعلن نادي تليفونات بني سويف إقالة المدير الفني وإحالة اللاعبين للتحقيق بسبب هذه الواقعة.

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