قبل كأس العالم.. إصابة كريم بنزيما وخروجه باكيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض نجم اتحاد جدة كريم بنزيما للإصابة خلال مباراة الفريق ضد الخليج في الدوري السعودي، وخرج اللاعب باكيا من ملعب المباراة.

ويتبقى على كأس العالم للأندية 12 يوما، ويخوض اتحاد جدة اللقاء الأول ضد أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر، ويلتقي الفائز منهما مع الأهلي المصري.

ويتقدم الاتحاد على الخليج بنتيجة 2-1، في المباراة المقامة الآن في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويخوض الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، لويس فيليبي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: صالح العمري، فابينيو، فيصل الغامدي

خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله، كريم بنزيما، إيجور كورنادو

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