شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تهزم مصر 4 - 0 فى تصفيات أفريقيا للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب سيدات السنغال الفوز على منتخب مصر، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وتقام مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة، والتي يحتاج فيها سيدات الفراعنة للفوز بخماسية لضمان التواجد في أمم إفريقيا المقبلة.

وضم تشكيل مصر للسيدات كلا من: حراسة المرمى: مها الدمرداش، وخط الدفاع: ندا عماد، نورا خالد، امنية محمود، وفي خط الوسط: اسماء علي، مهيرة على، مايا إيهاب، وسامية ادم، والهجوم: ليلي شريف، سارة اسماعيل وسارة عصام".

ووصلت بعثة المنتخب للسنغال الاثنين الماضي ولحقت بالعثة اللاعبات المحترفات بالدوري السعودي، كما رفض المدير الفني محمد كمال خوض مران كامل خشية الارهاق للاعبات مساء الاثنين واكتفى بتدريب استشفائي وخاض الفريق تدريباته يومي الثلاثاء والأربعاء بشكل طبيعي.

وخاض المنتخب المران الكامل لأول مرة الثلاثاء بانضمام كل اللاعبات الـ22 مع البعثة، حيث اختبر محمد كمال المدير الفني الجاهزية البدنية للاعبات المحترفات، ثم وضع التشكيل الأقرب لخوض اللقاء.

ودخل منتخب مصر الأول للسيدات معسكرًا مغلقًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وتأهل منتخب السيدات للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان.