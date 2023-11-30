شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو: الشباب السعودى خاطب الزمالك شفهياً لضم نجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" نجم فريق الزمالك،أن إدارة القلعة البيضاء تلقت عرضاً شفهياً للحصول على خدمات نجله في الانتقالات الشتوية المقبلة.

أوضح والد زيزو خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشباب السعودى استطلع رأى مجلس إدارة نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب مؤكداً أنه في حال موافقة المسئولين فإن نادى الشباب سيتقدم بعرض رسمي للإدارة.

وكشف والد زيزو أن ابنه مُتمسك بالاستمرار داخل القلعة البيضاء وتحت أمر النادى في أي وقت ويحترم تعاقده معه ولن يرحل إلا بموافقة الزمالك صاحب الفضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصل إليه حالياً.

فى سياق متصل وضعت إدارة الشباب السعودي، أحمد سيد زيزو على رأس قائمة أولوياته لدعم الليث الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت تقارير صحفية سعودية أن الجناح الدولي المصري أحمد سيد زيزو هدف رئيسي لإدارة نادي الشباب في الميركاتو الشتوي" ، وأكدت التقارير إن إنتقال زيزو سيساهم في حل الأزمة المالية للزمالك وتجاوز قرار منع التسجيل، فضَلا عن رغبة اللاعب في ارتداء شعار الشباب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويرتبط أحمد سيد زيزو صاحب الـ 27 عامًا بعقد مع نادي الزمالك ينتهي في يونيو 2025.