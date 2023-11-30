شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فاركو مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى ( دورى nile).

افتتح التسجيل لفاركو أحمد شريف في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل عماد ميهوب للمقاولون في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يحتل فاركو المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط جمعهم من 7 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه ستة أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

أما المقاولون العرب فيحتل المركز الثامن عشر والأخير بثلاث نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث تعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات ولم يتذوق طعم الانتصارهذا الموسم وسجل المقاولون هذا الموسم، 9 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدفاً.

وبدأ المقاولون المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد علاء - لؤي وائل –- فاروقا نور الدين - أمير عابد

الوسط: عبد الرحمن خالد – جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي

الهجوم: أحمد فوزي - مامادو نياس – عمار حمدي

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: عبد الله بكري - بابا بكار - جيفرسون إنكادا - ياسين مرعي

خط الوسط: كينجسلي سوكاري - محمد فخري - وليد علي - أحمد فؤاد

خط الهجوم: سيف تيري - أحمد شريف