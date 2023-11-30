شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل أمام الجونة فى الدقائق الاخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس،على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".

وتمكن المجلاشى أرنو راندريانانتيناينا مهاجم فريق الجونة من تسجل االتقدم لفريقه بمرمى طلائع الجيش في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد شعبان، حتى تمكن محمد فتح الله "كماتشو" مدافع فريق طلائع الجيش من إدراك هدف التعادل لفريقه بالدقيقة قبل الأخيرة من الوقت البدل الضائع للقاء وحصد نقطة.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 11 محتلا المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile " بينما ارتفع رصيد فريق الجونة للنقطة العاشرة محتلا المركز الثامن.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. أحمد مسعود.

خط الدفاع .. أحمد عبد الرسول ، أحمد حسام ، أليو جاتا ، عبدالله هاشم.

خط الوسط .. محمد الدغيمى ، أيمن سعد " موكا " ، أشرف مجدى.

الهجوم .. أحمد بلحاج ، أرنو راندريانانتيناينا ، جبريل شيكودي.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد شعبان

خط الدفاع .. حسن مجدي ، خالد سطوحي ، محمد فتح الله ، أحمد متعب.

خط الوسط .. فريد شوقي ، علي حمدي ، إسلام محارب.

الهجوم .. يسري وحيد ، جودوين تشيكا ، كريم طارق.