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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 30/11/2023، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile، وفاركو يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله في دورى nile.

الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو

تمكن فريق طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل أمام الجونة فى الدقائق الاخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

فاركو يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله في دورى nile

تعادل فاركو مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى ( دورى nile).

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات