شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول مران لـ بيراميدز فى نواكشوط استعداداً لـ نواذيبو فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادا لخوض مباراته أمام نواذيبو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء السبت على استاد شيخة بيديا في العاصمة الموريتانية، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وجاء التدريب على ملعب المباراة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي خاصة وأن الملعب نجيل صناعي ومن حق الضيف التدريب مرتين على الملعب الرئيسي.

وجاء المران قويا وشمل مجموعة من الوحدات البدنية والخططية وسط تفاؤل كبير من جانب اللاعبين وتركيز نحو تحقيق الفوز الثاني تواليا في دور المجموعات بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل.