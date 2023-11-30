مصر تتوج بلقب البطولة الأفريقية لناشئى وناشئات السلة 3x3

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القاهرة - سامية سيد -

توج منتخبا مصر لكرة السلة ناشئين وناشئات لكرة السلة تحت 17 سنة بلقب البطولة الأفريقية لمنافسات 3x3 التى تقام بمضمار الدراجات باستاد القاهرة .

وجاء التتويج بعد فوز منتخب الناشئين على المغرب بنتيجة 11/17.

وفاز منتخب ناشئات السلة تحت 17 سنة على نظيره اوغندا ، بنتيجة 16/18 بنصف نهائي البطولة الأفريقية لكرة السلة 3x3 والتى تقام بمضمار الدراجات باستاد القاهرة

وتغلب منتخب الناشئين على المغرب بنتيجة 21/15. ،بينما فاز منتخب الناشئات على الجزائر بنتيجة 16/8

تضم قائمة منتخب الناشئين فى البطولة كلا من عمر عصام،عمر حاتم،محمد طارق، عمر بابلاوى، بقيادة ياسر أبو الفتوح مديرا فنيا

وتضم قائمة الناشئات كلا من خديجة عثمان، و عائشة سالم، و هاجر صهيب، بالإضافة إلى جود محمد بقيادة احمد جمعة مديرا فنيا