شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتنزانيا يستقبل بعثة الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، على استقبال بعثة الأهلي، فور وصولها إلى العاصمة دار السلام، استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



سفير مصر بتنزانيا مع محمد الدماطي

وحرص السفير وبرفقته إسلام جلال، قنصل مصر في تنزانيا، وطاقم السفارة، على متابعة إنهاء إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

وسافر فريق الأهلي إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة ويترأس البعثة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة ، واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 22 لاعبا من أجل السفر إلى تنزانيا وخوض مباراة يانج أفريكانز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن.

فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.