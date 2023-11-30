جدول ترتيب هدافى دورى Nile .. بلحاج ومابولولو يتقاسمان الصدارة

القاهرة - سامية سيد - تقاسم الثنائى المغربى أحمد بلحاج مهاجم فريق الجونة والانجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب هدافى بطولة دورى Nile عقب إقامة اليوم الخميس 30 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره زد بينما واجه فاركو فريق المقاولون العرب، في الختام التقى طلائع الجيش مع الجونة.

الطلائع يتعادل بهدف قاتل أمام الجونة فى دورى Nile ..فيديو

تمكن فريق طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل أمام الجونة فى الدقائق الاخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس،على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".