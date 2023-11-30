مفاجأة لصلاح.. كلوب يعلن التشكيل الرسمي لليفربول أمام لاسك في الدوري الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الذي سيواجه به لاسك لينز النمساوي التي ستقام في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة 5 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

يرتدى الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي شارة الكابتن في مباراة اليوم.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط، خلفا لفريقي تولوز الوصيف برصيد 7 نقاط وسانت جيلواز صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.