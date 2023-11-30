ممدوح عيد يشيد بحفاوة استقبال رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القد لبعثة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - لبى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في موريتانيا، دعوة السيد أحمد ولد يحيى عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ورئيس الاتحاد الموريتاني، لزيارة مقر الاتحاد في العاصمة نواكشوط، وذلك على هامش تواجد بعثة بيراميدز في موريتانيا لخوض مباراة نواذيبو في دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال رئيس نادي بيراميدز، رئيس الاتحاد الموريتاني، بحفاوة بالغة، مؤكدا على تقديره الكبير للمهندس ممدوح عيد ولنادي بيراميدز ومجلس إدارته، والذي نجح في أن يكون خلال سنوات قليلة واحدا من أهم ١٠ أندية في قارة أفريقيا، مؤكدا تقديره العميق لما يقدمه بيراميدز من عمل وجهد انعكس بكل قوة وإيجابية على تطوير الكرة في مصر والقارة السمراء، والوصول بالنادي للمكانة التي يستحقها وسط عمالقة أندية أفريقيا،

وأشاد أحمد ولد يحيى بكرة القدم المصرية ومسئوليها كونها الأعرق والأقدم في القارة السمراء، ولها أهم وأقدم المسئولين عن كرة القدم في العالم وعلى رأسهم المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الفيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وتبادل رئيس نادي بيراميدز مع رئيس الاتحاد الموريتاني الهدايا التذكارية والدروع المقدمة من الجانبين، تقديرا لزيارة المهندس ممدوح عيد لمقر الاتحاد، وأهداه رئيس بيراميدز بدوره قميص الفريق موقع من جميع نجومه تقديرا لسيادته.

من جانبه، أشاد المهندس ممدوح عيد بالتطوير الكبير الذي شهده الاتحاد الموريتاني وكرة القدم في موريتانيا وكذلك قارة أفريقيا، في ظل وجود السيد أحمد ولد يحيى والذي خطت معه كرة القدم الموريتانية خطوات كبيرة نحو التطور وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو التواجد بين كبار قارة أفريقيا، مشددا إلى أنه واحدا من أهم المسئولين عن كرة القدم في العالم والقارة السمراء.

وفي نهاية الزيارة، اصطحب السيد أحمد ولد يحيى المهندس ممدوح عيد في جولة تفقدية بمقر الاتحاد الموريتاني، والقناة الرياضية الموريتانية والمركز الطبي والملاعب الملحقة بالاتحاد ومقر الأكاديمية وقاعة الاجتماعات الكبرى وقاعة المؤتمرات الصحفية، وملاعب الكرة الشاطئية ومركز التسوق والمطعم الخاص بالاتحاد الموريتاني، وعبر رئيس بيراميدز عن كامل تقديره للتطور الكبير في البنية التحتية للاتحاد الموريتاني والتي أصبحت تضاهي المستوى العالمي.

واتفق الطرفان على استمرار المحادثات المشتركة لتفعيل شراكة مستدامة بين نادي بيراميدز ونادي نواذيبو والاتحاد الموريتاني لكرة القدم، كما وجه أحمد ولد يحيى الدعوة للمهندس ممدوح عيد وإدارة بيراميدز لتناول العشاء في منزله، واتفقا على أن يلبي رئيس بيراميدز الدعوة غدا في نهاية اليوم.