الدوري السعودي.. اتحاد جدة يفوز على فريق محمد شريف برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق اتحاد جدة الفوز على الخليج، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

افتتح إيجور كورنادو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 9، ثم عزز كريم بنزيما بالهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 29 قبل الخروج مصابا، ثم أحرز خالد ناري الهدف الأول للخليج في الدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء.

وأحرز عبد الرزاق حمدالله الهدف الثالث للاتحاد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 65، ثم سجل زكريا هوساوي الرابع في الدقيقة 74، وأحرز فواز عوض الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة مشاركة محمد شريف لاعب الأهلي السابق والخليج الحالي أساسيا.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة، فيما يأتي الخليج في المركز الرابع عشر، برصيد 13 نقطة.

اقرأ أيضًا:

الدوري السعودي.. الأهلي يفوز بسداسية وتعادل الرياض والحزم