شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الموريتاني يستقبل رئيس بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبّى المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز رئيس بعثة الفريق في موريتانيا، دعوة أحمد ولد يحيى عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، رئيس الاتحاد الموريتاني، لزيارة مقر الاتحاد في العاصمة نواكشوط، وذلك على هامش تواجد بعثة بيراميدز في موريتانيا لخوض مباراة نواذيبو في دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال رئيس نادي بيراميدز، رئيس الاتحاد الموريتاني، وأكد تقديره الكبير له ولنادي بيراميدز ومجلس إدارته، والذي نجح في أن يكون خلال سنوات قليلة واحدا من أهم 10 أندية في قارة أفريقيا، مؤكدا تقديره العميق لما يقدمه بيراميدز من عمل وجهد انعكس بكل قوة وإيجابية على تطوير الكرة في مصر والقارة السمراء، والوصول بالنادي للمكانة التي يستحقها وسط عمالقة أندية أفريقيا.

وأشاد أحمد ولد يحيى بكرة القدم المصرية ومسئوليها كونها الأعرق والأقدم في القارة السمراء، ولها أهم وأقدم المسئولين عن كرة القدم في العالم، وعلى رأسهم المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وتبادل رئيس نادي بيراميدز مع رئيس الاتحاد الموريتاني الهدايا التذكارية والدروع المقدمة من الجانبين، تقديرا لزيارة ممدوح عيد لمقر الاتحاد، وأهداه رئيس بيراميدز بدوره قميص الفريق موقعا من جميع نجومه تقديرا له.

من جانبه، أشاد ممدوح عيد بالتطوير الكبير الذي شهده الاتحاد الموريتاني وكرة القدم في موريتانيا وكذلك قارة أفريقيا، في ظل وجود أحمد ولد يحيى والذي خطت معه كرة القدم الموريتانية خطوات كبيرة نحو التطور وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو التواجد بين كبار قارة أفريقيا، مشددا إلى أنه واحد من أهم المسئولين عن كرة القدم في العالم والقارة السمراء.

وفي نهاية الزيارة، اصطحب أحمد ولد يحيى رئيس بيراميدز في جولة تفقدية بمقر الاتحاد الموريتاني، والقناة الرياضية الموريتانية والمركز الطبي والملاعب الملحقة بالاتحاد ومقر الأكاديمية وقاعة الاجتماعات الكبرى وقاعة المؤتمرات الصحفية، وملاعب الكرة الشاطئية ومركز التسوق والمطعم الخاص بالاتحاد الموريتاني، وعبر رئيس بيراميدز عن كامل تقديره للتطور الكبير في البنية التحتية للاتحاد الموريتاني والتي أصبحت تضاهي المستوى العالمي.

واتفق الطرفان على استمرار المحادثات المشتركة لتفعيل شراكة مستدامة بين نادي بيراميدز ونادي نواذيبو والاتحاد الموريتاني لكرة القدم، كما وجه أحمد ولد يحيى الدعوة ممدوح عيد وإدارة بيراميدز لتناول العشاء في منزله، واتفقا على أن يلبي رئيس بيراميدز الدعوة غدا في نهاية اليوم.