موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى في الكونفدرالية الأفريقية

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موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سوار الغينى في الكونفدرالية
يخوض الزمالك مباراته أمام سوار الغينى في السابعة مساء الاحد المقبل الموافق 3 ديسمبر، باستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية
ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية فى المجوعة الثانية التى تضم فرق كل من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024
يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.
جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024
سوار × الزمالك
الزمالك × ساجرادا
ساجرادا× الزمالك
أبو سليم × الزمالك
الزمالك × سوار
نتيجة الجولة الاولى
فاز الزمالك على نظيره أبوسليم بهدف نظيف في أول مهام الأبيض في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
استطاع يوسف أوباما قيادة الزمالك للفوز على أبوسليم الليبي بهدفه الذي سجله عبر رأسية مميزة سكنت الشباك، والتي جمعت بينهما على ملعب برج العرب.
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