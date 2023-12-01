شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى في الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال للمواجهة الأفريقية المرتقبة أمام سوار الغينى في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ، والتى يخوضها بعد مباراة مودرن فيوتشر بالدوري والتي تقام مساء الأربعاء على ستاد السلام وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سوار الغينى في الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراته أمام سوار الغينى في السابعة مساء الاحد المقبل الموافق 3 ديسمبر، باستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية فى المجوعة الثانية التى تضم فرق كل من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024 القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024 يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

سوار × الزمالك

الزمالك × ساجرادا

ساجرادا× الزمالك

أبو سليم × الزمالك

الزمالك × سوار

نتيجة الجولة الاولى